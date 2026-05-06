В Балашихе ребенок стоял на карнизе высотки: инцидент с открытым окном вызвал тревогу у прохожих
REGIONS: глава Минздрава Забелин предупредил об опасности открытых окон
Фото: [REGIONS/Сгенерировано нейросетью]
В жилом комплексе «Столичный», расположенном в Балашихе, детская шалость едва не обернулась настоящей трагедией, сообщил REGIONS.
Прохожие, гулявшие во дворе, заметили на узком карнизе одной из высоток маленького мальчика. Как выяснилось позже, ребенок просто выглянул на «свежий воздух», выбравшись через окно, чтобы поиграть в мобильный телефон.
Фотографии ребенка, стоящего на карнизе на высоте нескольких этажей в одном нижнем белье, быстро разлетелись по местным телеграм-каналам и пабликам. Очевидцы, заметившие малыша (на вид ему было около 5-6 лет), оказались в очень сложной и деликатной ситуации.
Люди, находившиеся внизу, побоялись громко окликать его, резко привлекать внимание, чтобы не напугать ребенка и не спровоцировать у него какое-либо неловкое или неосторожное движение. Вместо этого бдительные граждане быстро сфотографировали место происшествия и немедленно выложили снимки в Сети. Они надеялись таким образом достучаться до родителей малыша, которые, вероятно, в тот момент находились в соседней комнате, не подозревая о страшной опасности.
К счастью, в этот раз трагедии удалось избежать — ребенок самостоятельно вернулся обратно в квартиру.
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в своем официальном канале призвал всех родителей к предельной бдительности. По его словам, оконные проемы представляют собой одну из самых серьезных угроз для жизни и здоровья ребенка в любом доме или квартире.
«По статистике почти во всех трагических случаях дети сами забирались на подоконник, используя мебель как импровизированные ступеньки. Любопытство, желание что-то бросить или сделать опасное селфи могут привести к непоправимому», — подчеркнул глава ведомства.
