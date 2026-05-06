В Балашихе ребенок стоял на карнизе высотки: инцидент с открытым окном вызвал тревогу у прохожих

Прохожие, гулявшие во дворе, заметили на узком карнизе одной из высоток маленького мальчика. Как выяснилось позже, ребенок просто выглянул на «свежий воздух», выбравшись через окно, чтобы поиграть в мобильный телефон.

Фотографии ребенка, стоящего на карнизе на высоте нескольких этажей в одном нижнем белье, быстро разлетелись по местным телеграм-каналам и пабликам. Очевидцы, заметившие малыша (на вид ему было около 5-6 лет), оказались в очень сложной и деликатной ситуации.

Люди, находившиеся внизу, побоялись громко окликать его, резко привлекать внимание, чтобы не напугать ребенка и не спровоцировать у него какое-либо неловкое или неосторожное движение. Вместо этого бдительные граждане быстро сфотографировали место происшествия и немедленно выложили снимки в Сети. Они надеялись таким образом достучаться до родителей малыша, которые, вероятно, в тот момент находились в соседней комнате, не подозревая о страшной опасности.

К счастью, в этот раз трагедии удалось избежать — ребенок самостоятельно вернулся обратно в квартиру.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в своем официальном канале призвал всех родителей к предельной бдительности. По его словам, оконные проемы представляют собой одну из самых серьезных угроз для жизни и здоровья ребенка в любом доме или квартире.

«По статистике почти во всех трагических случаях дети сами забирались на подоконник, используя мебель как импровизированные ступеньки. Любопытство, желание что-то бросить или сделать опасное селфи могут привести к непоправимому», — подчеркнул глава ведомства.

