Не ворона, а лисица: в заповеднике Подмосковья раскрыли тайну загадочного карканья

Иногда, прогуливаясь по лесным тропам, люди слышат странное, непривычное карканье и автоматически, по привычке, приписывают его какой-нибудь вороне. Однако истинные виновники загадочного лесного шума могут оказаться вовсе не пернатыми. Именно такая удивительная загадка раскрылась в Приокско-Террасном заповеднике — месте, где дикая природа бережно хранит свои маленькие секреты и преподносит сюрпризы, сообщил REGIONS.

Автор блога о природе, который называется «Мир дикой природы», Александр Куличенко решил во что бы то ни стало лично разобраться в необычной ситуации и найти источник таинственного шума. Ему это удалось сделать: он не только выследил виновника лесного «концерта», но и сумел запечатлеть его на камеру мобильного телефона. Как оказалось на самом деле, у предупреждающего щита с надписью «Проход запрещен» громко и самозабвенно лаяла на весь лес не ворона, а самая настоящая рыжая лисица.

«Когда я раньше ходил в лес за грибами, часто слышал такие звуки и был уверен, что это вороны, — смеется серпухович Андрей Кузнецов. — А тут такое открытие! Теперь буду всем рассказывать, что лисы у нас не только хитрые, но и очень голосистые».

Руководитель отдела по экологическому просвещению Приокско-Террасного заповедника Ирина Пушкова пояснила корреспонденту REGIONS, что в начале мая (в период спаривания и вывода потомства) лай лисиц слышен в лесу повсеместно. Это совершенно обычное и нормальное явление для весеннего леса.

«Весной у лисиц свои заботы: то потомство защищают, то территорию делят, то просто общаются по-своему, — рассказывает Ирина. — Так что если услышите в лесу что-то похожее на воронье карканье — не спешите с выводами. Возможно, это просто лиса решила высказать все, что думает».

Сам Приокско-Террасный заповедник — это настоящий уникальный уголок дикой природы, который находится в Серпуховском районе Московской области. На его относительно небольшой территории мирно уживаются 57 видов разнообразных млекопитающих и более 150 видов пернатых.

