Успеть за 60 секунд: протоиерей Трушин назвал главные слова молитвы для занятых людей

Протоиерей Александр Трушин объяснил правила посещения церкви для тех, кто заходит лишь на минуту, и назвал конкретные слова молитвы при установке свечей. Об этом пишет REGIONS .

Качество важнее длительности

При посещении церкви в условиях ограниченного времени основная задача верующего — не допустить превращения молитвенного правила в суету. Настоятель Никольского храма в селе Лямцино Александр Трушин подчеркивает, что спешка является главным препятствием для молитвы. Даже если в распоряжении человека есть всего 60 секунд, их следует прожить с благоговением. Священнослужитель рекомендует обязательно остановиться у входа на несколько секунд, перекреститься и мысленно произнести просьбу о прощении и помиловании, прежде чем проходить вглубь помещения.

Что произносить при установке свечей

Короткое обращение к Богу уместно даже в том случае, если прихожанин зашел лишь для того, чтобы зажечь свечу. Протоиерей уточнил, что при молитве о здравии перед образами святых или Богородицы достаточно произнести фразу: «Спаси, Господи, и помилуй», добавив имена близких. Если человек просит за себя, уместны слова о милости к грешному. При поминовении усопших традиционно произносится просьба об упокоении души с называнием имени близкого человека или воина, погибшего в бою.

Культура поведения в святом месте

Священник напоминает о недопустимости поспешности в движениях внутри храма. Неправильно креститься на бегу или не обращать внимания на иконостас. Важно сохранять внутреннее внимание, даже если визит краток. Батюшка советует поклониться и спокойно пройти к нужной иконе, избегая «бега вприпрыжку». Такой подход позволяет сохранить духовную пользу от посещения церкви, не превращая благое намерение в формальное действие, совершенное в спешке.