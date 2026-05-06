Подмосковная пловчиха стала призером на этапе Мировой серии в Париже

Подмосковная спортсменка Дарья Майбородина стала бронзовым призером на этапе Мировой серии по плаванию среди спортсменов-паралимпийцев в Париже. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представительница областного Центра паралимпийских видов спорта выступила на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 30,68 секунды. На первом месте оказалась спортсменка из Узбекистана, на втором - из Украины.

Соревнования прошли в Париже (Франция), участниками стали 194 участника из 39 стран. Россию представили 10 спортсменов представляли Россию. Состязания стали частью квалификационного цикла для отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

