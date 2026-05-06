В подмосковном «Авангарде» прошло торжественное шествие «Бессмертного полка»

5 мая в центре «Авангард» состоялось шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 81‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие прошло в рамках региональной смены «Юные патриоты Подмосковья», которая объединила около 600 участников со всей Московской области. С 3 по 8 мая ребята погружаются в атмосферу патриотического воспитания, а шествие стало одним из ключевых событий программы.

Участники с гордостью пронесли портреты своих родных. Среди фотографий были герои войны, труженики тыла, дети войны, участники специальной военной операции.

Каждая фотография стала живым символом семейной истории и частичкой общего подвига народа. Портреты объединили поколения, напомнив всем о том, какой ценой был достигнут мир и как важно хранить память о подвигах предков.

Кульминацией мероприятия стали минута молчания в память о погибших и возложение цветов к мемориалу.

