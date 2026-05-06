В Подмосковье подали более 800 онлайн-заявок на установку и замену надмогильных сооружений

В Подмосковье жители подали более 800 заявлений на установку и замену памятников, надгробий и оград , период, когда можно проводить такие работы, стартовал на региональных кладбищах с 1 апреля. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Документы» – «Организация захоронений». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. После этого пользователю нужно будет посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов. На установку и замену объекта в случае положительного решения у жителей будет один месяц.

