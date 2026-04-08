Еда против аллергии: названы продукты, которые могут облегчить насморк и зуд

Изменения в питании могут помочь уменьшить симптомы сезонной аллергии, включая насморк и зуд в глазах, пишет Daily Mail. Британские ученые связывают это с влиянием кишечника на иммунную систему.

Исследования показывают, что продукты с высоким содержанием клетчатки поддерживают полезные бактерии, которые помогают «успокаивать» иммунитет. «Около 70% иммунной системы связано с кишечником», — отметила исследователь Меган Росси.

Также выявлено, что алкоголь, особенно красное вино, может усиливать симптомы из-за содержания гистамина. «Алкоголь способен усиливать проявления аллергии», — подчеркнули эксперты.

Полезными могут быть и пробиотики, хотя данные по ним противоречивы. В одном исследовании у участников симптомы снизились на 68% после приема добавок.

При этом врачи подчеркивают, что диета — лишь дополнение к лечению. «Она может облегчить симптомы, но не вылечит аллергию», — отметили специалисты.

Эксперты советуют сочетать питание с проверенными методами — антигистаминными препаратами и мерами защиты от пыльцы.