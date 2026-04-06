Эффект Банди: ученые выяснили типаж внешности жертв, который чаще выбирают серийные убийцы

Серийные убийцы могут выбирать жертв, внешне похожих на своих матерей, пишет Daily Mail. Новое исследование, опубликованное в журнале The Police Journal: Theory, Practice and Principles, показало, что за выбором целей может стоять детская травма.

Ученые объясняют, что преступники нередко ищут людей с похожими чертами лица, цветом волос или внешностью, ассоциирующейся с близкими родственниками. «Они могут бессознательно выбирать тех, кто напоминает человека, причинившего им боль», — отмечают исследователи.

В качестве примера приводят серийного маньяка Теда Банди, жертвы которого часто были брюнетками с пробором посередине — как у его матери. Убийца Эд Кемпер также признавался, что выбирал женщин, напоминающих ему мать.

Для помощи следствию ученые разработали инструмент, анализирующий 55 параметров лица, включая форму глаз, губ и подбородка.

«Это может помочь выявить скрытые сходства между жертвами», — заявил профессор криминологии Брендан Чапман.

Технология не заменит ДНК-анализ, но способна дать новые зацепки в расследовании старых дел, где улик недостаточно.