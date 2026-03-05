Где отметить 8 Марта в Подмосковье: мастер-классы, концерты и море цветов

В Международный женский день во многих городах Подмосковья пройдут праздничные мероприятия для представительниц прекрасного пола. Для жителей и гостей региона подготовили концерты, мастер-классы, лекции и различные тематические активности. Узнать, что будет проходить и где, можно в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 85 парках региона пройдет акция «Весна, цветы и комплименты». В рамках акции «Вам, любимые!» посетительницам парков будут вручать цветы. Кроме того, для гостей организуют лаборатории красоты, где можно будет принять участие в мастер-классах по преображению, а также посетить праздничные концертные программы и интерактивные площадки.

Лобня

Так, в Центральном парке Лобни в 12:00 откроется лаборатория красоты с мастер-классами по макияжу и созданию причесок. Для гостей также подготовят танцевальный флешмоб, занятие йогой и праздничный концерт. Посетители смогут поучаствовать в анимационной программе и сделать поздравительные открытки на тематическом мастер-классе. Кроме того, в этот день в парке планируется открытие резиденции Бабы-яги с фотозонами и зонами отдыха.

Возрастное ограничение — 0+.

Воскресенск

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске мероприятия начнутся в 12:00. Пройдет лекция-презентация стилиста о весенних модных тенденциях, а также музыкально-поэтическая программа. Гостей приглашают на концерт «Мелодии любви» и мастер-класс по созданию мини-букетов. Поздравить женщин можно будет и в зоне открытого микрофона.

Возрастное ограничение — 0+.

Пушкино

В Центральном парке Пушкино с 12:00 посетители смогут принять участие в акции «Почта весны» и написать поздравительные письма. Для гостей подготовят концертную программу, творческие мастер-классы, а также лекцию «Клара Цеткин и тайна весеннего дня». Кроме того, в парке откроется тематическая площадка «Весенний калейдоскоп» и чайная станция.

Возрастное ограничение — 0+.

Фото: [ istockphoto.com/princigalli ]

Солнечногорск

Праздничная программа пройдет и в городском парке Солнечногорска. Здесь в 10:30 начнется спортивная тренировка, затем мастер-класс по скандинавской ходьбе. Далее состоится показ фильма «Лед» (12+), откроется выставка «Женщины, изменившие мир: от прошлого к будущему», а также пройдет дефиле праздничных нарядов. Артисты на ходулях будут вручать посетительницам поздравительные открытки. Помимо этого, в парке организуют тематическую ярмарку и концертную площадку.

Возрастное ограничение праздничный мероприятий — 0+, кинопоказа — 12+.

Одинцово

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха программа стартует в 11:00. Запланирована встреча со стилистом, мастер-классы по нейрографике и рисованию, а также занятия по гончарному делу и самомассажу лица. Украшением праздничной программы станет выступление ансамбля русской народной песни «Родные напевы».

Возрастное ограничение — 0+.

Балашиха

В Международный женский день в парках Балашихи пройдет праздничная программа «Весна, цветы и комплименты». Основная часть пройдет в парке «Пехорка» и Пестовском парке. В 12:00 до 15:00 на обеих площадках будет работать фотозона «Для милых дам» и ярмарка «Женские радости».

С 12:00 до 13:00 желающие могут принять участие в акции по раздаче поздравительных открыток, а главным событием станет концертная программа «Весенний парк». Одновременный старт на сценах парков — в 13:00. Любители интерактивов смогут поучаствовать в игровой программе «Нежный сезон». Активные игры начнутся в 13:00 и завершатся в 14:00.

Возрастное ограничение — 0+.

Красногорск

В Международный женский день посетительниц Красногорского филиала Музея Победы ждет специальная программа — экскурсия, новая выставка, викторина и показ фильма. В честь праздника программа будет бесплатной. В полдень начнется обзорная экскурсия по филиалу Музея Победы. Главными героями рассказа станут женщины, которые в годы Великой Отечественной войны были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками.

В рамках проекта «Приближение. История в деталях» будут представлены раритеты из фондов Красногорского филиала Музея Победы. Среди них — оригинальные самодельные украшения в виде букетов цветов из ткани. Когда-то они принадлежали семье одного из немецких специалистов Красногорского механического завода (в настоящее время — Красногорский завод им. С. А. Зверева).

Также можно будет увидеть открытки и почтовые карточки с праздничными букетами и выпуск популярного советского журнала «Работница», первый номер которого вышел в свет 8 марта 1914 года. Для гостей сотрудники музея приготовили праздничную викторину, посвященную героизму и самоотверженности советских женщин в годы Великой Отечественной войны. Победители получат призы.

Возрастное ограничение — 12+.

Долгопрудный

В Долгопрудном подготовили большую праздничную программу к Международному женскому дню. 8 марта с 12:00 до 15:00 в Центральном парке Победы пройдет празднично-развлекательная программа «Весна, цветы и комплименты» (0+). Завершит праздничную неделю 9 марта в 14:00 игровая программа «Девочка-Весна» в ДК «Нефтяник» (12+).

Видное

С 7 по 9 марта в Государственном историческом музее‑заповеднике «Горки Ленинские» пройдет специальная программа к Международному женскому дню: экскурсии, интерактивы и музыка для гостей разных возрастов.

Еще одна новая программа называется «Душистое и литературное». Она посвящена традиции писать письма и открытки: участникам покажут в интерьерах усадьбы вещи, связанные с письмом, и расскажут о переписке жителей Горок. В конце гости напишут собственное послание на мастер‑классе — в стиле чеховских героинь.

К празднику музей‑заповедник также подготовил новые экскурсии, среди них — «Из купчих в дворянки. Светская дама Зинаида Морозова‑Рейнбот». В программе есть и концерт для всех желающих — «Музыкальный карнавал» Московской областной филармонии. На сцене выступят Ансамбль баянистов «Русский тембр» и солистки Елизавета Антонова и Людмила Боталова. Зрителям обещают музыку разных жанров: от обработок классики и танго до народных песен, романсов и песен советских композиторов.

Возрастное ограничение — 12+.

