Горькая правда о темном шоколаде: полезный суперфуд или скрытая калорийная ловушка?

Темный шоколад давно считается более «здоровой» альтернативой молочному, но его польза сильно преувеличена, пишет Daily Mail. Несмотря на содержание полезных веществ, он остается калорийным продуктом, который легко переесть.

Главное преимущество — высокий процент какао. В нем содержатся антиоксиданты и флавоноиды, которые могут поддерживать здоровье сердца и сосудов. «Темный шоколад богат минералами, включая магний, железо и цинк», — объяснила нутрициолог Хание Видмар.

Однако есть и минусы. Продукт богат жирами и калориями, поэтому чрезмерное употребление может свести пользу на нет. «Люди думают, что его можно есть без ограничений, но это не так», — подчеркнула эксперт.

Чем выше процент какао (от 70% и выше), тем меньше сахара и больше пользы. Но даже в этом случае важно соблюдать меру — оптимальная порция составляет около 20 граммов (1–2 кусочка).

Темный шоколад может не подойти людям с мигренями, проблемами с желудком или чувствительностью к кофеину. Эксперты советуют воспринимать его как часть сбалансированного рациона, а не как «целебный продукт».