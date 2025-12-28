Гороскоп на 2026 год: что принесет Красная Огненная Лошадь каждому из знаков Зодиака

Символом наступающего 2026 года, согласно восточному календарю, станет Красная Огненная Лошадь. Что она принесет представителям каждого из 12-ти знаков Зодиака, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овны обновят свои цели и жизненные ориентиры в 2026 году. Красная Лошадь принесет представителям огненного знака прилив энергии и желание действовать смелее. Но важно научиться терпению — не бросаться на все дела сразу. Наступающий год будет особенно хорош для учебы, спорта и новых проектов.

Год стабильности ожидает Тельцов. Они смогут улучшить то, что уже имеют: навыки, отношения, уверенность в себе. Важной станет тема финансов, Тельцам придется научиться тщательному планированию и не спешить с решениями.

Временем общения и идей, творчества и обучения станет наступающий год для Близнецов. Возможны новые знакомства и интересные предложения. Звезды особенно советуют не распыляться и доводить начатое до конца.

Фото: [ istockphoto.com/Halfpoint ]

Раки, Львы, Девы

Для Раков грядет год внутреннего роста. Они станут лучше понимать себя и свои чувства. Важную роль в жизни будут играть дом, семья и близкие люди. Кроме того, в 2026 году Ракам будет полезно заботиться о своем эмоциональном балансе.

Год Красной Огненной Лошади подчеркнет индивидуальность Львов. У них появятся высокие шансы проявить себя и получить признание. При этом важно помнить о команде и уметь слушать других, тогда успех будет устойчивым.

Наступающий 2026-й станет для Дев годом порядка и развития. Они смогут улучшить повседневную жизнь, привычки и навыки. Не нужно быть слишком строгими к себе, иногда важно остановиться на «достаточно хорошем» результате.

Фото: [ istockphoto.com/Milan Markovic ]

Весы, Скорпионы и Стрельцы

Поиск баланса принесет будущий год в жизнь Весов. Отношения, дружба и сотрудничество выйдут на первый план. В 2026 году возможны важные решения, при принятии которых стоит довериться внутреннему голосу и чувству справедливости.

Год трансформации ожидает Скорпионов. Они смогут оставить старое и начать новый этап. Звезды советуют использовать энергию для роста, а не для конфликтов. Кроме того, в приближающемся году будет особенно сильной интуиция Скорпионов.

Для Стрельцов наступает год расширения горизонтов. Путешествия, новые интересы, обучение и мечты будут вдохновлять. Главное — не терять связь с реальностью и завершать начатое.

Фото: [ istockphoto.com/Carmian ]

Козероги, Водолеи, Рыбы

Наступающий год поможет Козерогам укрепить уверенность в себе. Они увидят результаты прошлых усилий. 2026-й станет хорошим временем для долгосрочных планов, но не нужно забывать про отдых, ведь он тоже часть успеха.

Год идей и необычных решений ждет Водолеев. Они захотят делать все по-своему, что может привести к интересным результатам. Важно оставаться открытыми к диалогу и новым точкам зрения.

Рыбы окунуться в год чувств и вдохновения. Творчество, мечты и эмпатия будут их сверхспособностью. Но полезно научиться ставить границы, чтобы сохранять энергию и уверенность.

Ранее астрологи рассказали, что поставить на новогодний стол для привлечения удачи в год Красной Огненной Лошади.