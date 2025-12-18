Красочные и оранжевые оттенки: какие блюда на новогоднем столе принесут удачу и успех в 2026 году

В преддверии праздников многие настраивают себя на успех и удачу в новом году, символом которого, согласно китайскому гороскопу, станет Лошадь. Как привлечь везение с помощью блюд на новогоднем столе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

Лошадь, по словам эксперта, животное свободолюбивое и энергичное, любящее простор и натуральные продукты.

«Поэтому на новогоднем столе 2026 года должно быть обилие свежих овощей и фруктов, особенно ярких, огненных оттенков: красных помидоров, апельсинов, гранатов, моркови и сладкого перца. Салаты, украшенные зеленью и яркими овощными композициями, станут не только украшением стола, но и символом здоровья и долголетия», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Главным блюдом на столе рекомендуется сделать запеченное мясо. Лошадь оценит сытное и питательное угощение, которое наполнит дом энергией и достатком. Можно приготовить мясо с фруктами или овощами, запеченное с пряными травами и специями, чтобы придать ему особый аромат и вкус, добавила астролог.

В Новый год стоит отдать предпочтение ярким и красочным гарнирам. Огненная стихия приветствует обилие красных и оранжевых оттенков.

«Это может быть, например, запеченная тыква с медом и орехами, символизирующая достаток и благополучие. Или же овощное рагу с болгарским перцем, томатами и кукурузой, олицетворяющее энергию и жизненную силу. Не стоит забывать и о злаках, которые, как известно, являются основой рациона лошади. Рис, гречка, булгур или киноа станут отличным дополнением к мясному или рыбному блюду, привлекая в дом гармонию и стабильность. Особенно благоприятным считается рис басмати, обладающий изысканным ароматом и являющийся символом благородства и процветания», — посоветовала Королева.

Кроме того, следует добавить в гарнир зелень — укроп, петрушку, кинзу, так как свежие травы символизируют обновление и рост, помогая открыть новые горизонты в грядущем году.

«На десерт можно подать легкие фруктовые салаты, пироги с яблоками или тыквой, а также восточные сладости — пахлаву, рахат-лукум или халву. Они добавят сладости в вашу жизнь и порадуют символ года. И, конечно же, не забудьте про напитки. На столе должны быть натуральные соки, компоты из сухофруктов, морсы и травяные чаи. Красное вино, символизирующее страсть и любовь, также будет уместно», — заключила эзотерик.

