Гриль против бекона и сыра: какие продукты испортят пикник за считаные минуты, а какие неожиданно удачно лягут на мангал

Даже привычные продукты могут превратить барбекю в подгоревший ужин или опасную вспышку пламени. Как пишет Daily Mail со ссылкой на специалистов потребительской организации Which? , на решетку лучше не класть тонко нарезанный бекон, тертый сыр и еще несколько неожиданных продуктов.

Первым в списке оказался тонкий бекон. Из него быстро вытапливается жир, который капает на угли и вызывает резкие вспышки. Они могут сжечь еду и даже привести к возгоранию жира.

Тертый сыр чаще проваливается сквозь решетку, прилипает к ней и горит на углях. Для бургеров лучше использовать ломтики, которые останутся на разогретом мясе.

Слоеному тесту нужен равномерный жар духовки. На открытом огне оно подгорит снаружи раньше, чем пропечется внутри. Частично решить проблему могут чугунная сковорода и крышка.

Шпинат, руккола и листья салата быстро вянут и сгорают. Вместо них можно слегка обжарить половинки римского салата.

Также не стоит отправлять прямо на решетку свежую пасту: она моментально прилипнет и развалится. Сырой рис и крупы без воды вообще не приготовятся, сколько бы их ни держали над углями.

При этом, внезапно, гриль подходит для арбуза, авокадо, пиццы, специального сыра халуми, бананов, ананаса, персиков и даже цитрусовых. Руководитель Which? Натали Хитчинс напоминает: неправильный выбор продуктов грозит не только грязной решеткой, но и испорченным ужином.