Хитрая, как скандинавский бог Локи: в Млечном Пути нашли древнюю галактику-призрак

Внутри Млечного Пути могут скрываться остатки древней карликовой галактики, которую наша галактика поглотила миллиарды лет назад, сообщает Futurism со ссылкой на исследование в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Астрономы назвали предполагаемый объект «Локи» — в честь скандинавского бога-трикстера.

Речь идет не о полноценной галактике, незаметно сидящей в центре Млечного Пути, а о химических следах давно разрушенной системы. Ученые изучили 20 звезд с обедненными металлами в галактической плоскости и сравнили их состав с объектами на окраинах Млечного Пути.

Анализ показал следы древних космических взрывов, включая сверхновые и слияния нейтронных звезд. Однако исследователи не нашли признаков взрывов белых карликов. Это может означать, что «Локи» просуществовала слишком недолго, чтобы в ней успели появиться такие объекты.

Еще одна странность — движение звезд. Одиннадцать из них вращаются в направлении Млечного Пути, а девять — в обратную сторону. По версии астрономов, это говорит о том, что поглощение произошло очень рано, когда орбиты молодой галактики еще были хаотичными.