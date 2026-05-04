«Она провоцировала диалог для хайпа»: Виталий Гогунский высказался о скандальном интервью у Ксении Собчак

Актер Виталий Гогунский, которого миллионы зрителей знают и любят по роли студента Кузи в сериале «Универ», в последнее время редко дает интервью. Но если уж он садится перед камерой, то разговор получается откровенным. На этот раз актер прокомментировал свое появление на интервью у Ксении Собчак, которое вызвало немало шума, пишет Teleprogramma.org.

По словам Гогунского, телеведущая сознательно провоцировала его на эмоциональные высказывания, чтобы привлечь внимание к эфиру.

«Понятно и то, что Ксения Анатольевна — профессиональный журналист. Она провоцировала диалог, как ей нужно, чтобы человек сказал что-то неточное, чтобы это вызвало еще большую волну внимания, популярности и хейта. Не бывает популярности без хейта, к сожалению», — отметила актер.

Тем не менее, сказал Виталий, он нисколько не жалеет о том интервью, потому что оно принесло ему еще большую известность и интерес публики.

Главная же новость для поклонников — Гогунский вернулся к своему коронному образу в новых сериях «Универа», где также снялась и Мария Кожевникова. Виталий уверяет, что нынешний его герой — это совсем другой человек: он повзрослел, изменился, стал более серьезным. Успех нового проекта, по мнению Гогунского, обеспечен не только ностальгией, но и качественным сценарием, а также блестящим актерским ансамблем.

