«Сладкое вечером не враг»: диетолог из Подмосковья раскрыла рецепт парфе, от которого не толстеют

Руки сами тянутся к холодильнику в девять вечера, а корить себя бесполезно. Диетолог из Подмосковья Мария Стаховская рассказала, как договориться с организмом и заменить вредный десерт творожным парфе на стевии, от которого не поправляются.

Обычные сладости вечером заставляют поджелудочную бить тревогу: сахар взлетает, инсулин резко падает, и через час вы снова голодны. К тому же лишние калории идут прямиком в жир. Рецепт Стаховской — обезжиренный творог (380 г), йогурт (250 г), 20 г желатина и стевия по вкусу. Всего 70 ккал на 100 граммов. Для сравнения: обычный творожный мусс — 139 ккал, шоколадный кекс — все 400.

Приготовление занимает 15 минут. Желатин замачивают, смешивают творог с йогуртом блендером, добавляют стевию, вливают растопленный желатин. Разливают по формочкам и на 2–3 часа в холодильник. Одна порция (150 г) содержит всего 106 ккал, но дарит сытость на 6–8 часов.

Секрет в казеиновом белке, который медленно расщепляется и питает мышцы всю ночь. Желатин создает объем, а стевия не провоцирует скачок глюкозы. Диетолог советует добавлять цедру, ваниль, ягоды или какао для разнообразия.

