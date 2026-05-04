Секретное «оружие» из шкафа оказалось эффективно против прожорливых слизней на даче

Весна в подмосковные сады приносит не только тепло, но и полчища прожорливых слизней с гусеницами. Дачники традиционно хватаются за химикаты, но существует более экологичный и почти бесплатный способ защитить урожай. Все, что нужно, — это старая кружка с отломанной ручкой или сколом. По данным портала Yahoo! shopping, обычная керамика, превращенная в убежище для жаб, работает лучше любой отравы. Подробнее о лайфхаке выяснил REGIONS .

Речь идет о создании «отеля» для главных санитаров огорода — жаб и лягушек. Одна такая особь за сезон уничтожает до десяти тысяч вредителей. При этом земноводные совершенно не трогают посадки. Им нужна еда в виде слизней, а не капуста или клубника. Керамическая кружка, положенная на бок, идеально имитирует прохладное и тенистое убежище, где жаба сможет прятаться от дневного зноя.

Как установить такой дом для защитников:

Место: кружку кладут на бок в затененном месте, поближе к воде или под густыми кустами. Внутрь насыпают немного влажной земли и листьев — получается мягкий «пол». Чтобы конструкцию не перевернули птицы или ветер, чашку слегка прикапывают в грунт. Отверстие разворачивают в сторону от прямых солнечных лучей. Так даже в засушливые дни внутри сохраняется необходимая прохлада.

Установив такие домики по периметру грядок, можно создать непрерывный барьер для слизней. Жабы в Подмосковье особенно активны в сумерках и охотно заселяют подготовленные убежища. Химикаты при этом не нужны.

Но старая керамика на даче годится не только для «жабьих отелей».

Варианты применения:

Мини-садик. Кружку используют как кашпо для суккулентов или пряных трав. Чтобы корни не загнили, в дне сверлят отверстие и насыпают два-три сантиметра гальки или керамзита.

Подвесная кормушка. Если ручка еще держится, к ней привязывают прочный шнур и вешают на ветку. Внутрь насыпают зерновую смесь — птицы быстро находят новую столовую.

Мозаика из осколков. Совсем разбитую посуду измельчают, а острые края обрабатывают напильником или наждачной бумагой. Получившимися фрагментами украшают цветочные горшки. Даже простой пластиковый вазон после такого декора выглядит как дизайнерская вещь.

Важное предупреждение: перед использованием битой керамики в саду обязательно зашлифовать острые края. Это нужно, чтобы не пораниться самому во время прополки и не навредить лесным обитателям, которые решат обжить арт-объект. Жаба, конечно, не скажет спасибо, но результат будет заметен по чистым листьям капусты. А старая кружка со сколом наконец-то обретет смысл.

