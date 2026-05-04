«Мясо» категории Д: повар из Подмосковья рассказал, как колбаса превращается в бумагу и крахмал

Вы думаете, что покупаете мясо, а на деле — крахмал, соя и вода. Повар подмосковной сети питания Константин Громов вскрыл правду о колбасе. Оказывается, по этикетке можно определить, сколько в ней настоящего мяса — и избежать «бомбы» из добавок.

Первое, что ищите на упаковке — категорию. Буквы «А», «Б», «В», «Г» и «Д» напрямую связаны с содержанием мышечной ткани. «А» — более 60 процентов мяса. «Б» — 40-60. «В» — всего 20-40. «Г» — 5-20. А «Д» — менее 5 процентов. Это уже не колбаса, а химический эксперимент с ароматом мяса.

Второе — стандарт. ГОСТ строг, а ТУ разработчик пишет сам. Может положить минимум мяса, набить крахмалом и водой — и это будет законно. «Если видите „ТУ“, не верьте красивой упаковке. Читайте состав дальше», — советует Громов.

Третье — состав. Ищите слово «мясо», а не «белковый стабилизатор» или «коллагенсодержащее сырье». Крахмал в качественной колбасе должен отсутствовать или быть на последнем месте. Фосфаты и глутамат натрия (Е621) — маркеры дешевого продукта.

