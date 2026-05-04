«Я просто понял, что застрял»: житель Пушкина променял комфорт на Шаолиньский монастырь

Житель подмосковного Пушкино, 37-летний Иван Медведев, устал от привычных способов перезагрузки. Санатории, ретриты и короткие отпуска не спасли от выгорания на работе и проблем в личной жизни. Тогда он нашел средство радикальнее: жесткая «школа монаха» при Шаолиньском монастыре в Китае. Билет уже куплен, решение принято, а тело готовится к шести часам нагрузки в день.

Вместо пляжа и коктейлей — цигун в пять утра и многочасовые тренировки до седьмого пота. Иван рассказал корреспонденту REGIONS, что идея пришла случайно. Он перебрал почти все варианты отдыха: ничего не работало. О школах кунг-фу узнал из сети — и зацепило сразу.

«Я просто понял, что застрял. Работа не радует, в личной жизни бардак. Хотелось не просто отдохнуть, а как будто обнулиться. Когда услышал про такие школы — подумал: либо сломаюсь, либо соберусь заново», — говорит Иван.

Важно понимать, что речь идет не о действующем монастыре, поскольку в настоящий Шаолинь за деньги не пускают, поэтому Иван отправится в одну из коммерческих школ, основанных бывшими монахами. Стать учеником такого заведения несложно — достаточно подать заявку и приехать, однако условия проживания там далеки от туристических.

Распорядок дня скорее напоминает армейский: подъем в пять утра, занятия цигун и изнурительные многочасовые тренировки, общая продолжительность которых достигает шести часов в день. При почти полном отсутствии свободного времени новички нередко признаются, что уже в первую неделю испытывают жгучее желание бросить всё и уехать, так как тело из-за непривычных нагрузок буквально «состоит из одной молочной кислоты».

Подмосковный турагент Анастасия Минаева подтверждает растущую популярность подобных туров среди россиян, отмечая, что обучение вместе с проживанием и питанием обходится в среднем в 50–70 долларов в сутки. С учетом перелета, который стоит около 40 тысяч рублей, общая сумма поездки варьируется от 150 до 200 тысяч рублей в зависимости от выбранной длительности. Несмотря на суровый быт, находятся те, кто остается в школах на месяцы или даже годы, хотя большинство ограничивается сроком от недели до месяца — этого времени обычно хватает, чтобы испытать себя на прочность.

Иван не строит иллюзий и прекрасно осознает грядущие трудности, но именно за этим испытанием он и едет в Китай. Свое решение он объясняет желанием прощупать предел собственных возможностей, поскольку в нынешней жизни его не покидает ощущение, что он живет вполсилы. Пока остается загадкой, выдержит ли он месяц или сдастся уже на третий день, однако очевидно, что после такой «перезагрузки» обычный отдых на шезлонге с книгой едва ли покажется ему чем-то значимым. Вернется ли Иван в родное Пушкино обновленным человеком или просто с ноющей спиной — он обещал подробно рассказать по возвращении.

