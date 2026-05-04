Майские праздники для дачника — не время для лени. Именно сейчас, когда земля окончательно проснулась, закладывается фундамент будущего урожая. Корреспондент REGIONS выяснил у садовода Екатерины Рассадиной, какие пять дел нельзя откладывать на потом, если хочется осенью собирать полные корзины, а не пустую ботву.

Реанимация земли после зимы

По словам эксперта, просто перекопать грядки недостаточно. Почву нужно реанимировать: выбрать корневища сорняков, напитать удобрениями и хорошенько разрыхлить. Если грунт тяжелый и глинистый, Рассадина советует обязательно вмешать в него песок или компост. Без этого корневая система не сможет нормально дышать, и все дальнейшие труды просто потеряют смысл.

Картошка, морковь и свекла ждут

Вторые майские — идеальное окно для высадки основных культур в Подмосковье. Садовод рекомендует не затягивать с картофелем, морковью, свеклой и зеленью, но при этом держать руку на пульсе погоды. Память о недавнем снеге еще свежа. Если синоптики вновь заговорят о ночных заморозках, грядки лучше накрыть агроволокном. Если же холода окончательно отступили, смело отправляйте семена в грунт: растения быстрее укоренятся и дружно пойдут в рост.

Спартанская закалка для неженок с подоконника

Отдельная головная боль — рассада, которая переселяется из квартирного тепла в суровую реальность открытого грунта. Рассадина предупредила: резкая смена обстановки без подготовки — это жесточайший стресс, способный остановить рост или вовсе погубить саженцы. Закаливание должно идти по нарастающей. Сначала форточку приоткрывают на пару часов в день, затем растения выносят на балкон — сперва на час, потом на полдня, а при хорошей погоде оставляют и на ночь. Но самый коварный враг — солнце. Сначала рассаду держат в полутени, чтобы листья не получили ожогов, и лишь спустя время подставляют под прямые лучи.

Первая еда и правильный полив

Когда посадки позади, наступает время первого меню. Рассадина сторонница мягких органических подкормок и советует вносить их уже через несколько дней после переезда растений в грунт. Переизбыток удобрений, по ее словам, так же вреден, как и голод. Параллельно налаживают регулярный, но умеренный полив: прогретая земля быстро испаряет влагу, и растения начинают активно пить.

Генеральная уборка

Напоследок садовод напомнила о том, что чистота на участке — не прихоть перфекциониста, а залог здоровья сада и огорода. Старая листва, прошлогодние ветки и скопившийся за зиму мусор превращаются в инкубатор для болезней. Вторые майские — лучшее время, чтобы убрать этот рассадник инфекций.