Хозяина недешевой улыбки ищут в подмосковном Дедовске

В паблике «Подслушано | Дедовск» появилось объявление, которое трудно назвать обычным. Местная жительница, прогуливаясь по улице Больничной, обнаружила под ногами не потерянные ключи и не кошелек. Она нашла зубы. Женщина обратилась к подписчикам с просьбой помочь опознать владельца и забрать необычную находку, которую она временно оставила у вахтера в музыкальной школе. Об этом пишет REGIONS .

Пост мгновенно собрал десятки комментариев — от искреннего смеха до предположений о мистике и криминале.

«Нашла сегодня на улице Больничной. Если потеряли, пожалуйста обратитесь к вахтеру в нашу музыкальную школу! Пластинка будет там», — рассказала женщина.

Однако стоматолог Владимир Иванов поспешил развеять домыслы жителей и пояснил, что ситуация неприятная: такие аппараты стоят действительно недешево.

«На вид это как будто кто-то обронил улыбку по пути домой, но для стоматолога это вполне понятная вещь. Это пластинка для коррекции прикуса и положения зубов. Такие аппараты совсем не дешевые, и потеря для владельца обычно очень обидная», — рассказал он.

Конструкция, по его словам, выглядит так: синяя пластмассовая основа служит каркасом и повторяет форму неба или десны. Металлические крючки фиксируют аппарат на зубах и удерживают его во рту. А искусственные зубы в передней части могут замещать отсутствующие или помогать выравнивать зубной ряд.

Если пластинка не треснула и не деформировалась, врач после осмотра может поставить ее обратно. Однако самостоятельно пытаться вернуть ее в рот, не продезинфицировав и не проверив целостность, категорически не советуется.

Остается надеяться, что владелец «потерянной улыбки» читает местные паблики. Или кто-то из его знакомых узнает описание. В противном случае пластинка так и останется лежать у вахтера музыкальной школы, дожидаясь того, кто решится признать находку своей.

