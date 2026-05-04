Коломна теперь в кармане: Банк России выпустил монеты с символикой города

Банк России запустил в оборот новую серию памятных десятирублевых монет. Она посвящена городам, носящим почетное звание «Город трудовой доблести». В их число вошла и Коломна — первый подмосковный город, удостоенный этого звания. Монету со стелой из Мемориального парка теперь можно встретить в сдаче в любом магазине страны, а тираж составил миллион экземпляров. Об этом сообщает REGIONS .

Новые монеты изготовлены из недрагоценных металлов. Они имеют круглую форму, их диаметр — 22 миллиметра. Это законное средство платежа, как и любые другие рубли. Ни один продавец не имеет права отказать в приеме таких монет. Их номинальная стоимость — десять рублей, и платить ими можно без ограничений.

На лицевой стороне, или аверсе, разместились ветви лавра и дуба, а также обозначение номинала — число «10» и надпись «рублей». А вот оборотная сторона, реверс, посвящена конкретному городу. На монете, связанной с Коломной, изображен фрагмент художественного оформления стелы «Город трудовой доблести». Эта стела была открыта в городском Мемориальном парке в декабре 2021 года. А само почетное звание Коломна получила указом президента Российской Федерации еще 20 мая того же года.

Для города это не первое появление на деньгах страны, а уже четвертое. Такого количества «монетных портретов» среди подмосковных городов, пожалуй, нет ни у кого. Ранее Банк России уже выпускал монеты с изображением коломенских достопримечательностей: Богородицерождественского Бобренева монастыря, Старо-Голутвина монастыря и, конечно, Коломенского кремля. Каждый выпуск подчеркивал уникальное историческое и культурное значение города.

Таким образом, Коломна продолжает собирать коллекцию «ролей» в российской нумизматике. Жители и гости города теперь могут не только увидеть стелу в парке, но и буквально держать ее в руках. Достаточно заглянуть в кошелек. Кто знает, быть может, в следующей серии Банк России вспомнит про пастилу или знаменитую коломенскую калачную. Пока же на монетах — военная и трудовая слава. И миллион экземпляров разойдется по стране, рассказывая о городе на Оке каждому, кто получит такую монету на сдачу.

