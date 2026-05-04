Теплая погода в Балашихе принесла не только радость от первых лучей солнца, но и старые проблемы. Местные жители снова заметили детей, а иногда и взрослых, купающихся в городских фонтанах. На этот раз инцидент произошел у торгового центра «Курс» на улице Спортивной. Фотографии «пловцов» появились в телеграм-канале «24/7 Балашиха». Очевидцы призвали родителей провести беседу, но не все подписчики поняли, чем на самом деле опасны такие процедуры. REGIONS узнал, какие последствия несут такие водные процедуры, в том числе с точки зрения закона.

Врач-терапевт Константин Недошивин в беседе с REGIONS объяснил: купание в городском фонтане — это не безобидная шалость, а комплексная угроза здоровью. С точки зрения травматизма опасен каждый элемент. Скользкое дно, каменные бортики, острые края, декоративные конструкции, скрытые под водой, и, главное, электрический насос — все это может стать причиной серьезных травм. Человек может поскользнуться, удариться, пораниться о декорации или получить удар током.

Однако механика — не единственная проблема. Врач предупреждает о бактериологической угрозе. На жаре в малом объеме воды патогенные бактерии и простейшие размножаются со скоростью лесного пожара. Кишечные инфекции, кожные заболевания и даже более серьезные проблемы со здоровьем — вот что можно принести домой после такого «освежения». Вода в фонтанах не проходит тот же контроль, что в официальных бассейнах или разрешенных пляжах. Недошивин призывает жителей дожидаться открытия купального сезона на оборудованных пляжах с проверенным качеством воды.

Но даже если здоровье не подведет, есть еще одна инстанция — закон. Юрист Гульназ Измайлова пояснила: купание в фонтане в Подмосковье — это административное нарушение. Чаще всего такие действия квалифицируют по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях как «Мелкое хулиганство», то есть нарушение общественного порядка. Также могут применить региональные законы о правилах благоустройства. Штраф обычно составляет от 500 до 1000 рублей. В отдельных случаях, если купальщик еще и буянит, возможен административный арест до 15 суток.

Отдельная история — когда в фонтане плещутся дети. В этом случае ответственность ложится на родителей. Юрист ссылается на статью 63 Семейного кодекса и статью 5.35 КоАП («Неисполнение обязанностей по воспитанию»). Родители обязаны следить за безопасностью детей и объяснять им опасность таких действий. Штраф для взрослых за купание ребенка в фонтане — не самое страшное. Куда серьезнее перспектива попасть на профилактический учет в полицию.

Измайлова напоминает: очевидцы могут сообщить о купальщиках в полицию или представителям МБУ «Благоустройство». Так что любителям поплавать среди струй воды и восторженных взглядов стоит помнить: кроме удовольствия на несколько минут, есть реальный риск получить травму, подхватить инфекцию, лишиться тысячи рублей из кошелька или даже провести две недели под арестом. Жажда прохлады того не стоит.

