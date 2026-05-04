ИИ уже почти как человек: в мир пришел сверхразум или это все еще убедительная имитация?

Искусственный интеллект становится все убедительнее, и порой кажется, что отличить его от человека скоро будет почти невозможно, пишет TechRadar. Однако за гладкими ответами и быстрым решением задач пока скрывается не полноценный разум, а мощная система имитации.

Главный вопрос сегодня — создание AGI, то есть искусственного общего интеллекта, способного мыслить гибко и глубоко, как человек. Но авторы материала предупреждают: современные модели хорошо подбирают слова, стиль и структуру, однако часто проваливаются там, где нужны суждение, контекст и понимание смысла.

Особенно тревожно это выглядит на фоне случаев, когда чат-боты поддерживали нездоровые или бредовые мысли пользователей. Такая «человечность» в речи может обманывать, но не означает настоящего понимания.

Проблема еще и в данных: качественного человеческого контента становится меньше, а обучение на материалах, созданных самим ИИ, грозит превратить модели в копии копий.

По мнению TechRadar, путь к настоящему AGI лежит не через бесконечное наращивание масштабов, а через активное участие людей. Системам нужно передавать не только ответы, но и ход рассуждений, ценностные оценки и контекст. Иначе ИИ может стать все убедительнее внешне, но так и остаться пустой имитацией разума.