Бабушкины сокровища: стилист из Коломны объяснила, как носить советские украшения в 2026 году и не выглядеть старомодно

Эксперт моды из подмосковной Коломны Инга Старовойтова заявила: винтаж из СССР переживает второе рождение. Девушки охотятся за украшениями на блошиных рынках, и это не ностальгия, а тренд.

Почему советские украшения снова в моде? Все просто: они сделаны на совесть. Металл — мельхиор, нейзильбер. Вставки — настоящий янтарь, горный хрусталь, перламутр. И особенная эстетика: крупные, выразительные формы, которых нет в масс-маркете.

Стилист выделила главные сокровища. Янтарные бусы — носите их с водолазкой или рубашкой, длинную нить оберните дважды. Броши с камеями — крепите на лацкан пиджака, джинсовую куртку или пальто. «Чешское стекло» (цветные граненые серьги и бусы) сочетайте с простыми вещами: джинсами, льняными платьями, даже худи. Жемчужные нити надевайте многослойно с грубым свитером или кожаной курткой.

Главные правила: один акцент на образе, игра контрастов (винтаж + современная одежда), смешение эпох и учет фактуры (трикотаж, лен, деним — идеальная база). Не бойтесь переделок: бусы можно укоротить, застежку заменить.

Для города — пальто и брошь на лацкане. Для прогулки — свитер и два слоя янтаря. Для вечера — чёрное платье и крупные серьги из «чешского стекла». Для дачи — льняная рубашка и несколько нитей искусственного жемчуга.

Ранее стилист назвала 5 пунктов, которые работают без миллионов.