Полмиллиона за десерт с фейерверками: торт Филиппа Киркорова на 59-летие стоил как автомобиль

Народный артист РФ Филипп Киркоров, который никогда не был замечен в экономии на собственных праздниках, и в свое 59-летие решил не изменять себе. Как стало известно телеграм-каналу «Звездач», на который ссылается Teleprogramma.org, главным украшением стола на его дне рождения стал торт, стоимость которого начинается от 500 тыс. рублей.

Отмечается, что десерт был создан известными кондитерами Мариной и Максимом Синицкими, которые вложили в него около десяти различных спецэффектов — от вспышек до бенгальских огней. Гости, среди которых были российские знаменитости, не остались в долгу и одарили именинника дорогими нарядами в пакетах люксовых брендов.

Для сравнения, в феврале 2025 года Джиган и Оксана Самойлова заказали торт для своего сына, который представлял собой инсталляцию деревни с фигурками родителей, домов, машин и домашних животных. Тот десерт обошелся звездной паре в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что старый Mercedes 2008 года, ранее принадлежащий Филиппу Киркорову, продают за 1 млрд рублей.