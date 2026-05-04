От сотни статусов до «просто ждите»: почему «Почта России» решила скрыть детали трекера
«Почта России» обосновала изменения отслеживания посылок желанием клиентов
В социальных сетях клиенты «Почты России» активно обсуждают резкое ухудшения работы фирменного сервиса отслеживания посылок. Жалобы на работу системы поступили в том числе и интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Корреспондент редакции обратился в пресс-службу «Почты России», чтобы разобраться, по какой причине решили переделать привычный для пользователей трекер.
«Часто пользуюсь услугами „Почты России“ — отправляю посылки внукам в Краснодарский край. Еще в начале апреля сервис отслеживания работал по старым правилам: видно было, где посылка, как проходит через сортировочные пункты, сколько стоит в пути. Но буквально на днях заметила, что все кардинально изменилось — детальная информация о перемещении исчезла, в том числе данные о прохождении сортировочных центров», — поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» жительница Мытищ Елена Карелина.
Многие клиенты, включая Елену, считают, что ведомство сознательно упростило сервис отслеживания: нет прозрачности — нет повода для жалоб.
В пресс‑службе «Почты России» подтвердили, что механизм работы трекера действительно изменен.
«На основании обратной связи от клиентов было принято решение убрать из публичного доступа служебные статусы — внутрисортировочные транзиты, сканирования на технических этапах, которые перегружали пользователя большим количеством информации. При этом полный юридически значимый трек посылки — прием, прибытие и отправка из пункта приема и вручение, передача курьеру и т. д. — сохранен во внутренней системе. Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая интерфейс сотней промежуточных статусов», — пояснили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в «Почте России».
При этом в пресс-службе подчеркнули, что введение такой модели не ограничивает права клиентов на доступ к достоверной информации о перемещении отправлений. Изменение касается лишь формата и уровня детализации данных, отображаемых пользователю.