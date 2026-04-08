Хотите похудеть быстрее? Ученые рассказали, как в этом поможет клетчатка
Daily Mail: употребление клетчатки утром помогает быстрее снижать вес
Употребление клетчатки утром может ускорить похудение и улучшить работу кишечника, пишет Daily Mail. Новое американское исследование показало: время приема пищи играет ключевую роль.
В эксперименте люди с лишним весом, которые делали упор на клетчатку за завтраком, похудели на 25% больше, чем те, кто ел белковый завтрак. В среднем они теряли около 4,8 кг против 3,8 кг. «Утро — наиболее эффективное время для переработки клетчатки», — отметила диетолог Соня Анджелоне.
Ученые объясняют это тем, что утром активнее работают пищеварение и обмен веществ. Клетчатка замедляет переваривание, дольше дает чувство сытости и питает полезные бактерии кишечника.
К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся овсянка, цельнозерновой хлеб, бобовые, фрукты и овощи. Эксперты советуют получать 6–10 граммов клетчатки уже на завтрак.
При этом белковые завтраки тоже полезны, так как усиливают насыщение. Однако именно клетчатка утром может лучше контролировать аппетит и снизить тягу к перекусам в течение дня.