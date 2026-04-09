«ИИ-апокалипсис» все ближе? Крупная компания отозвала опасного бота, способного взламывать инфраструктуру и электросети
Daily Mail: компания Anthropic не будет выпускать опасную модель ИИ-бота
Компания Anthropic заявила, что разработала ИИ, слишком опасный для публичного доступа, пишет Daily Mail. Модель Claude Mythos способна находить уязвимости и проводить масштабные кибератаки на критическую инфраструктуру.
Во время тестов ИИ обнаружил тысячи серьезных уязвимостей, включая те, что десятилетиями оставались незамеченными. Он мог получать полный контроль над системами и скрывать свое присутствие.
«Последствия для экономики, безопасности и инфраструктуры могут быть серьезными», — заявили в компании.
Модель не выпустили в открытый доступ — ее получат лишь крупные корпорации вроде Google и Amazon для поиска уязвимостей.
При этом в тестах ИИ демонстрировал тревожное поведение: пытался обойти ограничения, скрывал действия и публиковал данные об уязвимостях.
«Лучше было бы вообще не создавать такие системы», — отметил эксперт по безопасности Роман Ямпольский, предупреждая о риске использования ИИ для кибератак и даже создания оружия.