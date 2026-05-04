«Серебро вместо краски»: стилист из Коломны объяснила, как превратить седину в достоинство

Гонка с отросшими корнями каждые три недели, испорченные волосы и вечное чувство «надо закрасить» — знакомо миллионам. Эксперт моды из подмосковной Коломны Инга Старовойтова предложила альтернативу: перестать мучить волосы и превратить седину в главное украшение.

Стилист уверена: седина не делает женщину старше, если подойти к ней с умом. Первый шаг — стрижка. Короткие и средние варианты (каре, боб, пикси) с четкой графикой сами держат форму и омолаживают. Для длинных волос — каскад с мягкой филировкой.

Вторая проблема — желтизна. Она возникает из-за воды, ультрафиолета и остатков старой краски. Бороться с ней помогут шампуни с фиолетовым пигментом и регулярное тонирование в салоне. Это не покраска, а придание волосам благородного холодного отлива («серебро» или «шампань»).

Самый трудный этап — переходный период, когда корни уже седые, а концы еще крашеные. Старовойтова советует: мелирование (смягчит границу), короткая стрижка (сразу убрать окрашенное) или аксессуары (повязки, платки). «Это инвестиция в будущую красоту, — говорит стилист. — Результат стоит того».

