Система образования США дала сбой: школьники вместо учебы смотрят тысячи видео на YouTube

Американские школы все чаще признают неприятную реальность: гаджеты, которые годами выдавали за инструмент обучения, стали мощным источником рассеянности, пишет Vice. История семиклассника из Уичито, который за несколько месяцев посмотрел 13 тысяч видео на YouTube во время уроков, стала ярким примером этой проблемы.

По данным The Wall Street Journal, мать школьника обнаружила это в его учебном Google-аккаунте. Еще тревожнее оказалось содержание роликов: алгоритмы подсовывали подростку видео с прославлением оружейной культуры и откровенно неподходящим контентом.

Vice отмечает, что падение успеваемости американских учеников началось не только из-за пандемии. Проблемы стали заметны еще раньше — когда смартфоны, ноутбуки и школьные планшеты прочно вошли в классы.

Идея выглядела прогрессивно: дать детям доступ к технологиям, чтобы они учились быстрее и лучше. Но на практике многие получили не знания, а постоянный соблазн отвлечься.

«Нынешнее поколение и без того растет в среде коротких видео, уведомлений и алгоритмов, а школа фактически пустила эти механизмы прямо за парту», — сокрушается мать рассеянного ученика.

Теперь учебные заведения в США ужесточают правила: ограничивают смартфоны и пересматривают использование ноутбуков. Запоздалый, но, похоже, необходимый шаг.