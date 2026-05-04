Потап впервые после развода обратился к экс-супруге Насте Каменских

Украинский музыкант Потап (Алексей Потапенко) впервые после развода обратился бывшей жене Насте Каменских, пишет The Voice. Их брак, заключенный в 2019 году, продлился семь лет. Рэпер обратился к украинской певице в день ее рождения — 4 мая Настя отпраздновала свое 39-летие.

Сама артистка опубликовала в социальных сетях видео с морского побережья. Она отметила, что начинает «новую главу» в своей жизни и смотрит в будущее с оптимизмом. Потап же пожелал экс-возлюбленной счастья.

«Знаю, увидимся. Будь счастлива», — написал Потапенко.

Фото: [ соцсети ]

Пожелания музыканта вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников. Одни посчитали жест трогательным, другие — лицемерным, учитывая их непростую историю.

Напомним, три года назад бывшая подопечная Потапа — Евгения Горбань, выступавшая под псевдонимом GIP C, обвинила музыканта в домогательствах. Тогда же Алексей заявил, что девушка пиариться на его имени. По его словам, эти обвинения не повлияли на его брак с Каменских, а сама она встала на его сторону.

Потапа союз с Настей был вторым. Ранее он был женат на Ирине Горовой, от которой у него есть сын. Для Насти же этот брак был первым.

