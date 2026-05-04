В России отказались сравнивать экологическую катастрофу Анапы и Туапсе

Чрезвычайную ситуацию в Туапсе после атаки беспилотников на нефтебазу многие поспешили сравнить с прошлогодним мазутным бедствием в Анапе. Однако специалисты, участвовавшие в ликвидации обоих ЧП, категорически против таких параллелей. Разные грунты, другая фракция нефтепродуктов и принципиально иной порядок уборки — вот три главных отличия, объясняют чиновники и депутаты. И добавляют: слухи о том, что женщинам-волонтерам не дают работать на пляже, не имеют отношения к реальности.

Первый вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко в беседе с «ФедералПресс» отметил: непонятно, как в принципе могут возникать гендерные вопросы при ликвидации ЧС. На данном этапе в эпицентре разлива работают исключительно специальные службы и техника. Волонтеры в целях безопасности туда не допускаются. При этом добровольцы могут помочь в очистке территорий социальных объектов от осадков с примесями нефтепродукта.

«Многие сравнивают ситуацию в Туапсе с ликвидацией последствий в Анапе — я бы все-таки не стал этого делать. Мы имеем дело не только с разной фракцией нефтепродукта, но и с разным грунтом. И если в Анапе был масштабнее разлив по своей площади, то в Туапсе мы понимаем локализацию выброса, но на какую глубину ушел нефтепродукт и сколько нужно убрать, чтобы очистить, могут понять только специалисты с использованием необходимой техники», — подытожил Николай Гриценко.

Депутат гордумы Краснодара Юрий Костомаха пояснил: подобное публичное недовольство из-за отсутствия информации — не редкость. Ситуацию удается сглаживать выстраиванием системной добровольческой деятельности. Уже сформирован добровольческий штаб, куда может обратиться каждый желающий. Координаторы определяют, где нужна помощь, и равномерно распределяют силы.

В настоящее время волонтерские отряды сосредоточены на устранении последствий атаки беспилотников непосредственно в черте города. Добровольцы занимаются очисткой территорий от следов горения и оказывают необходимую помощь пострадавшим животным. По словам Костомахи, работы хватает на всех, однако к очистке прибрежной полосы рядовых активистов не привлекают. Он пояснил, что из-за специфики сбора нефтепродуктов на побережье требуются профильные специалисты и использование специальной техники — в отличие от ситуации в Анапе, здесь необходим исключительно профессиональный и технологичный подход.

Эту позицию разделяет и глава комитета по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев. Он сообщил, что в Шепси инициативная группа уже неделю занимается спасением и очисткой животных, нуждаясь в поддержке ветеринаров и содействии в обустройстве приюта. Что касается поселка Тюменский, где ранее была зафиксирована активность стихийных групп добровольцев, то сейчас там задействованы силы МЧС и технические службы. Метелев особо подчеркнул, что организовывать самостоятельные выезды на этот участок не следует, так как это может быть опасно.

По его словам, вокруг Туапсе много тревожного контента.

«Есть те, кто действительно помогает, а есть те, кто приехал за хайпом, просмотрами и донатами. Это не волонтерство. Ситуация тяжелая, но не такая, как ее рисуют самые громкие ролики „из интернетов“. Город не брошен, люди не одни. Будем работать в штабе и на земле столько, сколько потребуется, помогая убирать последствия вражеской атаки и готовиться к лету», — подытожил спикер.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли сдавать путевки в Туапсе после ЧП.