Появились подробности гибели участницы команды КВН Елены Рыбалко в Адлере

1 мая в Адлере произошла трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и всю юмористическую тусовку: в ДТП погибла 53-летняя Елена Рыбалко — участница знаменитой команды КВН «Утомленные солнцем», капитаном которой когда-то был Михаил Галустян. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила машина. От удара она потеряла сознание, соседи, увидев произошедшее, вызвали скорую.

Как пишет The Voice, одной из первых на месте оказалась фотограф Эльвира Гладкова, которая живет неподалеку. Она рассказала, что Рыбалко в момент приезда врачей была еще жива. Ее увезли в больницу, но, к сожалению, спасти бывшую участницу КВН не удалось.

Елена Рыбалко была не просто известной в узких кругах юмористкой, но и многодетной матерью. У нее осталось трое детей от брака с актером Павлом Сташенко. Недавно в семье произошло радостное событие — ее сын сыграл свадьбу.

После развода с мужем женщина жила вместе с пожилой мамой и работала в районном доме культуры, где обучала детей актерскому мастерству. Соседи описывают ее как улыбчивого, приветливого человека и прекрасную семьянинку.

Капитан команды Михаил Галустян, узнав о гибели своей бывшей коллеги, был шокирован. «Утомленные солнцем» — это легендарная команда, подарившая зрителям множество ярких номеров, и Елена была ее неотъемлемой частью.

Ранее стало известно о смерти актера Валерия Филонова, сыгравшего в «Бандитском Петербурге», умер во время операции.