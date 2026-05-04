Правнук Толстого и главный скандалист года: чем Артемий Лебедев снова взбудоражил соцсети

Артемий Лебедев — дизайнер, блогер, правнук автора «Буратино» и, пожалуй, главный скандалист российского интернета. За его плечами — логотипы российских городов, многомиллионные штрафы за оскорбление чувств верующих и ветеранов, а также бесконечные ссоры с шоу-бизнесом. Последний эпизод с участием астролога Олеси Иванченко и ответный удар Ксении Собчак вновь превратил фамилию Лебедева в главный хештег недели, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Кто такой Артемий Лебедев

Артемий Андреевич Лебедев родился 13 февраля 1975 года в Москве. По линии матери — правнук писателя Алексея Толстого, создателя «Золотого ключика». Мать — известная писательница Татьяна Толстая, отец — профессор философии Андрей Лебедев. Мальчик не ходил в детский сад, сменил три школы, а в 1989 году уехал с матерью в США, но быстро вернулся. Поступил на журфак МГУ, откуда его отчислили на втором курсе.

К дизайну его потянуло еще в школе: он придумывал логотипы для друзей из первых букв имен и фамилий. Не имея и 20 лет, основал собственную студию веб-дизайна, а через два года ее оборот составлял около 100 тысяч долларов в месяц. Сегодня в портфолио Лебедева — логотипы Ярославля, Костромы, Казани, Рязани, Ельца, Одессы и Калужской области. Правда, многие из этих работ публика приняла в штыки.

Скандалы и суды

Лебедев регулярно оказывается в эпицентре скандалов. «Аэрофлот» подал на дизайнера в суд за гневный пост о сорвавшемся перелете. Лебедев объявил конкурс на создание знака «Здесь могут быть оскорблены религиозные чувства», а позже — конкурс «фотожаб» с патриархом Кириллом. Верующие не простили. Также блогер неоднократно проходился по памятникам Великой Отечественной, назвал город-герой Брест «городом трусов». Суд обязал его выплатить компенсацию пострадавшим: одному — миллион рублей, другому — 500 тысяч.

В 2023 году YouTube заблокировал канал Лебедева с миллионом подписчиков после того, как он открыто обматерил руководство видеохостинга и пожелал им «гореть в аду». Дизайнер перебрался во «ВКонтакте» и в «Дзен».

Слезы астролога и месть Собчак

В апреле 2026 года Лебедев пришел в шоу «Натальная карта» к астрологу Олесе Иванченко. Он сразу заявил, что не верит в астрологию, и подвергал сомнению каждое суждение ведущей. В какой-то момент Иванченко попыталась его расшевелить: «Ну чего ты, стесняшка? Расскажи что-нибудь. А то что мне весь раунд-то делать?» В ответ Лебедев посоветовал интервьюеру «сосать». Выпуск закончился слезами Олеси. Видео разошлось по соцсетям. Комментаторы обрушились на Лебедева с критикой, кто-то назвал его поведение «немужским». Лебедев извинился, но осадок остался, став своеобразным горьким мемом в Сети.

Однако соратники не дремлют. Вскоре Артемий пришел на интервью к Ксении Собчак. Журналистка заранее договорилась с гостем не спрашивать о его личной жизни и детях. Но, видимо, передумала. Когда Лебедев напомнил о договоренности и спросил: «Что будем делать?» — Собчак, глядя ему в глаза, ответила весомой фразой «лизать», которая мгновенно разлетелась на цитаты. Зал встретил выходку овациями.

Так хамство, сказанное астрологу, вернулось к дизайнеру бумерангом из уст самой скандальной ведущей страны. Мать Артемия, Татьяна Толстая, впрочем, сына защищает.

«Он интеллигент. Кто сказал, что эта лексика ненормативная? Это чиновники распределили, что говорить, а что не говорить. Народ обильно матерится: ты по улице не пройдешь, не оказавшись в глухом облаке мата. Народная беда в том, что люди некрасиво матерятся. Они не умеют словечко подобрать в нужный момент, красиво это распределить», — обозначила свою позицию в одном из интервью Толстая.

Ранее сообщалось, что мама Лебедева назвала монтажом слезы Олеси Иванченко в скандальном выпуске.