Ветеринар рассказал о симптомах хламидиоза у кошек

Ветеринарный врач Лариса Супникова предупреждает: хламидиоз — распространенная инфекция у кошек, поражающая слизистые глаз и дыхательных путей. Заражение происходит при контакте с больным животным через выделения из глаз и носа, а также через общие предметы. Инкубационный период — 3–10 дней.

Основные симптомы: конъюнктивит (покраснение глаз, слезотечение, гнойные выделения), чихание, кашель, выделения из носа, повышение температуры, вялость. У котят возможно развитие пневмонии. При хронической форме кошка выглядит здоровой, но выделяет возбудителя.

Некоторые виды хламидий (Chlamydia felis) могут передаваться человеку при тесном контакте. У людей заболевание чаще проявляется в форме конъюнктивита, протекает в легкой форме. Меры профилактики: гигиена рук, изоляция больного животного, курс антибиотиков под контролем ветеринара (3–4 недели).

Для кошек существует вакцинация (входит в комплексные прививки), которая снижает риск тяжелого течения болезни. Диагноз подтверждается методом ПЦР. Самолечение недопустимо.

Ранее стало известно, как вести себя в гостях на даче, чтобы вас звали снова.