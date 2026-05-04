«Нежнее, чем у бабушки»: хозяйка из Люберец раскрыла секрет курицы, которая тает во рту

Вечная проблема любой хозяйки — куриное филе получается сухим, даже если следить за таймером. Жительница Люберец Ксения Свиридова нашла способ превратить обычную курицу в блюдо, которое буквально тает на языке. И секрет — в дешевом кефире.

Кефир содержит молочную кислоту, которая мягко расщепляет соединительные волокна, сохраняя влагу внутри. Оптимальная жирность — 2,5–3,2%. Обезжиренный не даст эффекта, слишком жирный утяжелит мясо.

Рецепт прост: курицу (голени, бедра или филе) заливают кефиром, добавляют соль, перец, чеснок и сухие травы. Маринуют от часа до ночи. Затем два способа приготовления. На сковороде: обжарить до корочки, влить остатки маринада, тушить 15–20 минут под крышкой. В духовке: выложить в форму, залить маринадом, запекать при 180–200 °C 30–40 минут. За 10 минут до готовности можно посыпать сыром.

Подавать с картофельным пюре, гречкой, рисом или овощами. Лук, добавленный в маринад, становится мягким и сладковатым — его можно подавать вместе с мясом. Совет: не солите курицу заранее, соль добавляйте в кефир. Филе можно слегка отбить. Остатки маринада не выливайте — с мукой получится отличный соус для гарнира.

Ранее шеф-повар раскрыл, когда домашний ужин дороже доставки.