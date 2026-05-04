Алексей Воробьев заявил, что с первого взгляда понял, что Аида Гарифуллина — его судьба
Российский певец Алексей Воробьев сделал новое признание. Оказывается, свою 38-летнюю супругу Аиду Гарифуллину он полюбил с первого взгляда, пишет The Voice.
Воробьев отметил, что, когда впервые увидел свою будущую жену, он понял: эта женщина изменит его жизнь. И, как показало время, он не ошибся.
Отношения пары развивались непросто. Несколько месяцев Воробьев и Гарифуллина общались на расстоянии, что, по признанию артиста, было для него настоящим испытанием. Но любовь победила: 15 апреля они отпраздновали первую годовщину свадьбы.
Воробьев не скрывает своих чувств и называет Аиду «любовью всей своей жизни». Он даже посвятил ей композицию «Горячий лед», которую написал под впечатлением от того, как отправлял ей цветы.
Что же так привлекает певца в его избраннице? Алексей восхищается ее профессионализмом, нежностью и добротой.
«Я не вижу в ней недостатков», — признается он.
По его словам, они оба очень тактильные — обожают обниматься и проводить время в тесном контакте. Важно и то, что Воробьев нашел общий язык с дочерью Аиды.
«Я полюбил ее как родную», — говорит артист.
Теперь он мечтает о собственном ребенке от Гарифуллиной.
Поклонники уже гадают, когда же в семье Воробьева случится пополнение. Но сам он не торопится с прогнозами, предпочитая наслаждаться каждым днем, проведенным рядом с любимой.
