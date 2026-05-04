Россиянам перечислили, что положить в рюкзак на случай угрозы БПЛА

Угроза атак беспилотников стала новой реальностью для многих регионов России. Главное правило — не паниковать, а заранее знать, что делать. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил, где прятаться, почему нельзя подходить к обломкам дронов и что должно лежать в «тревожном чемоданчике» на случай опасности.

Что делать при атаке БПЛА

Заметив в небе приближающийся беспилотник, следует немедленно покинуть открытое пространство. Оптимальным укрытием станут капитальные здания с несущими стенами, подвалы или паркинги. Кнутов подчеркивает: лучше прятаться в зданиях с минимальным количеством стекол. По словам эксперта, желательно спускаться в подземные переходы или подвалы.

При приближении дрона нельзя пользоваться телефоном. Находясь в здании, нужно отойти подальше от окон и спуститься с верхних этажей, но лифт использовать запрещено. Если угроза застала в машине, необходимо остановиться и покинуть ее, укрывшись в ближайшем здании или даже в канаве. Если дрон уже пролетел или движется мимо, нужно сообщить по телефону 112, указав время, место и направление полета. Категорически запрещается приближаться к обломкам сбитого дрона: боевая часть могла не сдетонировать сразу, кроме того, известны случаи использования отравляющих веществ.

«Тревожный чемоданчик»: что должно быть под рукой

Спасатели и специалисты по выживанию рекомендуют собрать рюкзак вместимостью не менее 30 литров заранее. Хранить его лучше у выхода. На основе рекомендаций Кнутова и МЧС составлен список необходимых вещей:

Документы. Паспорт, СНИЛС, страховой полис, водительские права, военный билет, документы на недвижимость и автомобиль. Лучше поместить их в водонепроницаемый пакет и сделать копии. Не лишним будут фотографии близких.

Наличные. Минимальная сумма — около 10 тысяч рублей мелкими купюрами. При отсутствии электричества банкоматы и терминалы могут не работать.

Питьевая вода. Из расчета 3–5 литров на человека. Эксперт рекомендует пятилитровые канистры или набор бутылок.

Еда. Галеты, сухари, консервы, сухофрукты, сублимированные продукты, чай и кофе. Продукты должны быть калорийными с долгим сроком хранения.

Одежда. Подбирается по сезону, но даже летом нужны теплая кофта и непромокаемая куртка. Кнутов советует также две пары сменного белья.

Средства связи. Смартфон и кнопочный телефон «на всякий случай», пауэрбанк, фонарик, радиоприемник для аварийных сообщений, запасные батарейки.

Аптечка. Помимо бинтов и пластыря, лекарства от отравления, средства для обработки ран, антисептики, адсорбенты, обезболивающие (ибупрофен, нимесулид), спазмолитики (но-шпа), сердечные и противоаллергические препараты, маски и стерильные перчатки.

Средства гигиены. Влажные салфетки, мыло, полотенце, туалетная бумага, прокладки, расческа, дезодорант. По возможности — шампунь, ватные палочки, бритвенный станок, зубная паста и щетка.

Средства защиты и прочее. Универсальный нож или мультитул, свисток для привлечения внимания, непромокаемые спички или 2–3 зажигалки, одноразовая посуда, копии ключей от дома и машины.

В условиях новой реальности, предупреждают эксперты, лучше иметь такой рюкзак и не воспользоваться им, чем в критический момент остаться без самого необходимого. Главное — не подходить к обломкам и не геройствовать. Сохранить жизнь помогает не храбрость, а подготовка.

Ранее сообщалось, что очевидец рассказал об ударе БПЛА по ЖК в Москве.