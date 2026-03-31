Яйца под запрет? Активисты в США требуют у властей заменить символ Пасхи картошкой

Зоозащитники из организации PETA предложили Белому дому отказаться от традиционных пасхальных яиц и заменить их раскрашенным картофелем, пишет издание New York Post. Организация считает, что такой формат будет дешевле, гуманнее по отношению к животным и при этом не испортит праздник детям.

В письме первой леди Мелании Трамп активисты предложили переименовать ежегодный Easter Egg Roll (пасхальное катание яиц) в Make America Great Easter Potato Roll (игра слов с лозунгом Трампа и катанием картофеля вместо яиц). В PETA заявили, что картофель можно так же красить, украшать и катать с горки, но он не трескается, как яйцо.

«Цены на яйца взлетели, куры расплачиваются за это, а американцам еще смотреть на экономические и экологические последствия», — заявила основательница PETA Ингрид Ньюкирк. Она добавила, что картофельный формат был бы «добрее, дешевле и поддержал бы фермеров».

Несмотря на кампанию, традиционное пасхальное катание яиц в Белом доме пока никто не отменял. Официально мероприятие назначено на 6 апреля 2026 года и пройдет в обычном формате.