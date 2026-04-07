Как гул холодильника связан с деменцией: ученые нашли неожиданный способ «очистить» мозг

Низкочастотный звук, похожий на гул холодильника, может запускать «очистку» мозга от токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, пишет Daily Mail. Речь идет о звуке частотой 40 Гц, который влияет на работу мозга.

В эксперименте китайских ученых пожилым обезьянам включали такой звук по часу в день. После курса уровень бета-амилоида в спинномозговой жидкости утроился — это признак того, что вредные белки выводятся из тканей мозга. Эффект сохранялся до пяти недель.

Исследователи объясняют это активацией глимфатической системы — «системы очистки» мозга. «Это как автомойка для мозга, которая вымывает отходы, включая белки, связанные с Альцгеймером», — прокомментировала профессор Ли-Хуэй Цай из университета MIT.

Ранее подобный эффект наблюдали у мышей, а теперь — у приматов. Уже идут испытания на людях: устройство с 40 Гц звуком и светом показало замедление ухудшения памяти.

Однако ученые предупреждают, что метод пока не доказан окончательно и не подходит для самостоятельного применения.