«Спартак» отделался легкими штрафами за поведение болельщиков в матчах с «Рубином» и «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского-футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 90 тыс. руб. по итогам матчей с «Зенитом» и «Рубином».

80 тыс. руб. из этой суммы пришлись на матч с «Зенитом» в пятом туре РПЛ (2:0). 50 тыс. «заработали» фанаты красно-белых, скандировавшие «Зенит — позор российского футбола» и нецензурно оскорблявшие форварда петербуржцев Александра Соболева, ранее выступавшего за «Спартак». Еще на 30 тыс. руб. клуб оштрафован за нарушения регламента — команда задержалась на три минуты с выходом на поле.

10 тыс. руб. «Спартак» заплатит за матерные выкрики болельщиков в матче Кубка России с «Рубином» (1:1, 3:5 — пенальти). Отметим, что красно-белые легко отметились. К примеру, «Рубин» заплатит 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды — в игре со «Спартаком» казанцы получили шесть желтых карточек.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил штраф в 400 тыс. руб. и четырехматчевую дисквалификацию за неприличные жесты в матче РПЛ с «Рубином» (1:1).