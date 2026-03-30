Как лишний вес, алкоголь и одиночество влияют на риск рака груди: исследователи предупреждают женщин

У женщин среднего возраста риск рака груди может быть выше при сочетании лишнего веса и употребления алкоголя, пишет издание Daily Mail. Такой вывод сделали авторы исследования, которое отслеживало 12 782 австралийских женщин в течение примерно 25 лет: за это время диагноз получила 941 участница.

Согласно материалу, у женщин с индексом массы тела выше 25 риск оказался на 23% выше, чем у участниц со здоровым весом. Употребление алкоголя тоже было связано с ростом риска: у тех, кто выпивал до 10 стандартных порций в неделю (условно 100 мл вина), показатель был выше на 49%, а у тех, кто пил больше 10 порций, — на 36%.

Авторы также обратили внимание, что у женщин без партнера риск оказался выше. По их версии, жизнь с партнером может быть связана с более внимательным отношением к здоровью и профилактике.

При этом исследователи признали ограничения своей работы: данные о весе, алкоголе и курении были самоотчетами. Национальная система здравоохранения Великобритании также подчеркивает, что на риск рака груди влияют возраст, наследственность, алкоголь, лишний вес и некоторые гормональные факторы.