Исследование в журнале Journal of Experimental Psychology показало, что бессонница мучает почти половину взрослого населения Великобритании, а запрос «как уснуть» ежемесячно насчитывает в поисковиках около 135 тысяч вариаций, пишет Daily Mail. Врач Дебора Ли назвала несколько необычных приемов, которые могут помочь быстрее заснуть без таблеток.

Один из них — парадоксальное намерение: вместо попыток заставить себя спать нужно мысленно повторять «не засыпай». По словам Ли, борьба со сном только усиливает стресс, а обратная установка снижает тревогу и помогает мозгу «отпустить» ситуацию.

Другой метод — дыхание 4-7-8: вдох через нос на четыре счета, задержка дыхания на семь и выдох через рот на восемь. Регулярная практика помогает телу успокоиться и воспринимать упражнение как сигнал ко сну. Похожий эффект, по словам врача, может дать дыхание только через левую ноздрю.

Эксперты также советуют принимать теплый душ или ванну за 90 минут до сна. Исследование ссылается на обзор Техасского университета, согласно которому такая привычка помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна.

Еще один способ — прокрутить день в обратном порядке: от вечернего просмотра телевизора до момента пробуждения. Также исследование показало, что подробный список дел на ближайшие дни помогает уснуть примерно на 10 минут быстрее.