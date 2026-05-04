Стало известно о желании Елизаветы II, которое она так и не успела реализовать при жизни

Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, до конца своих дней испытывала глубокое сожаление по поводу одного из своих самых противоречивых решений — согласия пустить телекамеры во дворец, пишет RadarOnline. Речь идет о проекте «за кулисами», который предоставил бы зрителям полный доступ к частной жизни королевской семьи.

Критики утверждают, что именно этот шаг положил начало превращению монархии в объект охоты таблоидов и неотъемлемую часть культуры знаменитостей.

В документальном фильме BBC «Королева Елизавета II: ее история, наш век» создатели ленты анализируют ключевые моменты ее правления, включая это историческое решение. С одной стороны, как отмечают эксперты, проект «за кулисами» помог очеловечить монархию в переломный для нее момент, приблизив королевскую семью к простым людям. С другой — он породил бы нездоровый аппетит публики к каждой детали их жизни и создал ожидания полной открытости, удовлетворить которые было уже невозможно без ущерба для института монархии.

Инсайдер, близкий к королевскому двору, подчеркнул, что Елизавета II осознала эти последствия лишь спустя годы. По его словам, она понимала, что, открыв двери, уже не сможет их закрыть. Именно этот факт и мучил королеву.

