Пачка чипсов в день может привести к деменции: что выяснили ученые

Всего одна стандартная пачка чипсов в день может быть связана с ухудшением работы мозга, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Alzheimer’s and Dementia. Ученые из Университета Монаша в Австралии изучили рацион 2200 человек среднего возраста и сравнили его с результатами когнитивных тестов.

Исследователи оценивали долю ультрапереработанных продуктов в питании: к ним обычно относят еду с большим числом ингредиентов, добавками или компонентами, которых нет на обычной кухне. В эту категорию входят сладкие напитки, готовые замороженные блюда, переработанное мясо и соленые снеки.

Выяснилось, что каждые дополнительные 10% таких продуктов в рационе (примерно одна пачка чипсов в день) связаны с более низкой способностью концентрироваться и большим числом факторов риска развития деменции.

«Мы увидели отчетливое и измеримое снижение способности человека фокусироваться на работе и рутинных занятиях», — заявила руководитель исследования Барбара Кардозо.

Авторы предполагают, что вред может быть связан с потерей полезных веществ при обработке пищи организмом и появлением потенциально опасных соединений, включая акриламид, фталаты и бисфенолы. При этом работа была наблюдательной: она показывает связь, но не доказывает, что именно такая еда напрямую вызывает деменцию.