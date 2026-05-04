Почти 2 тыс. жителей Подмосковья отметили День малочисленных народов России в парках

Около 1,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили тематическое мероприятие «Малые народы – большая Россия», приуроченное ко Дню малочисленных народов Российской Федерации, которое прошло в 40 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили мастер-классы, выставки, лаборатории «Калейдоскоп народных костюмов» и не только. Так, например, в парке «Ривьера» в Можайске прошли познавательный лекторий «Узоры единства», посвященный культуре ительменов, мастер-класс «От орнамента к орнаменту», в Мытищинском лесопарке - разминка и массовые игрища «Прятки-догонялки». Во Фрязинском лесопарке в рамках программы «Этнокалейдоскоп» посетители познакомились с музыкальным фольклором народов России и так далее

Мероприятия организованы при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

