Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в погреб дома в Сергиевом Посаде

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку породы алабай, которая провалилась в погреб частного дома. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.

За помощью спасателей обратилась жительница деревни Шапилово. Женщина рассказала, что ее собака по кличке Норочка упала в 3-метровый погреб. Самостоятельно вытащить 80-килограммовое животное хозяйка не смогла.

Прибывшие на место спасатели попросили женщину надеть на собаку намордник. После этого спустились в погреб, переложили животное на носилки и с помощью спасательной веревки подняли его на поверхность. Помощь ветеринара собаке не потребовалась.

