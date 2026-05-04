Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в погреб дома в Сергиевом Посаде
Спасатели Подмосковья освободили алабая, провалившегося в погреб
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку породы алабай, которая провалилась в погреб частного дома. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.
За помощью спасателей обратилась жительница деревни Шапилово. Женщина рассказала, что ее собака по кличке Норочка упала в 3-метровый погреб. Самостоятельно вытащить 80-килограммовое животное хозяйка не смогла.
Прибывшие на место спасатели попросили женщину надеть на собаку намордник. После этого спустились в погреб, переложили животное на носилки и с помощью спасательной веревки подняли его на поверхность. Помощь ветеринара собаке не потребовалась.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой медпомощи с профессиональным праздником.