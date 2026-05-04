«Зрители не понимают жанра»: Татьяна Толстая считает, что Олеся Иванченко расплакалась из-за монтажа, а не из-за ее сына

Известная писательница Татьяна Толстая, которая обычно не комментирует скандалы с участием своих близких, на этот раз сделала исключение. В программе «Слово не воробей» на Первом канале она высказалась о резонансном конфликте между ее сыном, дизайнером Артемием Лебедевым, и ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко, пишет Teleprogramma.org.

Напомним, неделю назад по Сети разлетелось видео, на котором Иванченко плачет в прямом эфире после грубых и односложных ответов Лебедева.

По мнению Толстой, все было совсем не так, как представили зрителям. Она предположила, что режиссер использовал монтаж, соединив два разных фрагмента, которые на самом деле разделяли десятки минут.

«Олеся плакала совсем не из-за того, что сказал Артемий. Посмотрите запись моего сына, где он подробно объясняет, как все происходило», — отмечает писательница.

Она также упрекнула зрителей в том, что они не понимают жанра шоу «Натальная карта», которое, по ее словам, «предназначено для глумления над всем белым светом». Иными словами, провокационное поведение — это часть формата, а не личное хамство, считает она.

Толстая выразила недовольство тем, что публика активно комментирует ситуацию, не зная всех деталей.

«Не надо обращать внимания на комментарии, когда люди не знают подоплеки», — резюмировала она.

Сама Олеся после эфира призналась, что выпуск был сложным, но не стала обвинять Лебедева в намеренном оскорблении. Позже и сам дизайнер прокомментировал инцидент на шоу.

Ранее ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко после скандала с Артемием Лебедевым отправилась в Париж.