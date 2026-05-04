В России предложили новые меры поддержки семей с детьми

«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми, в том числе одно «окно» на Госуслугах, введение добровольной сертификации для нянь и дополнительная материальная помощь многодетным. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Председатель партии Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме «Есть результат!», где «Единая Россия» отчитались об итогах работы по выполнению народной программы за пять лет, подчеркнул, что поддержка семей является одной из первоочередных национальных целей развития страны. По его словам, в новой народной программе важно отразить социальные обязательства по поддержке семей.

«Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», — сказал Медведев.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что в последние годы в России сформирована целостная модель помощи. Это позволяет кратно увеличить охват семей с детьми мерами поддержки. Она добавила, что в стране ведется работа по продвижению многодетности и постепенному увеличению числа регионов, которые предоставляют меры социальной поддержки многодетным без критерия нуждаемости.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев (фракция «Единая Россия») отметил, что в Подмосковье на базе перинатальных центров и роддомов уже открыты десять специализированных центров репродуктивного здоровья семьи. По его словам, для повышения доступности процедуры ЭКО был упрощен отбор и направление пациенток на получение процедуры по полису ОМС.

По народной программе «Единой России» в Подмосковье идет модернизация здравоохранения. Так, за пять лет построено около 60 объектов, десятки обновлены по современным стандартам. В сферу медицины привлечено около 57 тыс. новых медицинских специалистов.

